東京奧運將延後至2021年7月23日至8月8日舉辦，TOYOTA持續挹注資源，贊助競技體操選手李智凱及舉重女將郭婞淳，全力備戰明年的奧運賽事，和泰汽車則以實際行動支持兩位優秀選手成為品牌大使，同時號召全民共同關注以鼓舞士氣，讓選手重新調整腳步，面對接踵而至的挑戰能無後顧之憂、專注訓練，進而締造佳績，站在世界的舞台為台灣爭光。

在疫情嚴峻的關鍵時刻，TOYOTA台灣總代理和泰汽車，除了持續提供顧客優質的商品與服務，更率先推出品牌形象影片。廣告影片是以「奧運選手」備戰的過程，來凝聚大家的國民榮譽感。體育健將永不放棄的信念，完美體現堅持不懈的台灣精神。TOYOTA期望鼓勵每一位堅守崗位努力的台灣人，在新冠肺炎疫情中能不畏艱難，積極配合政府的防疫措施，在官民同心合作之下，全力戰勝疫情。

李智凱及郭婞淳都是台灣備受矚目的體壇明星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程，以及在夢想路上永不妥協的堅毅精神。TOYOTA期望透過贊助兩位選手，不斷挑戰極限，能夠一舉在明年奧運舞台上奪得金牌。

TOYOTA豐田汽車公司自2017年起正式成為國際奧運會及殘奧會全球合作夥伴，始終秉持「不斷挑戰、持續改善」的企業精神，面對無數次艱難的困境，將一個又一個的「不可能」化為「可能」。例如推出全球首款量產油電複合動力車款PRIUS、全球首款量產氫能源燃料電池車MIRAI，以TOYOTA GAZOO Racing團隊之名，征戰世界賽事。如此的品牌精神，正與體育健將們不斷挑戰、突破自我和人類極限的精神相互呼應。因此，TOYOTA於2017年提出「Start Your Impossible」之理念，期許以運動員挑戰極限及永不放棄的精神鼓舞世人。

(中時 )