台中市葳格國際學校高中部3年級的詹秉諺（右3），用最愛的飛盤運動，以區域防守概念，「玩」出課業好成績，今年參加繁星計畫如願錄取交通大學資工系。（張妍溱攝）

對許多人而言，「丟飛盤」或許是休閒活動，但台中市葳格國際學校高中部3年級的詹秉諺，卻用最愛的飛盤運動，以區域防守概念，丟出邏輯推理能力，「玩」出課業好成績，校方為他量身打造菁英計畫培育，今年參加繁星計畫錄取交通大學資工系，他說，防疫期間取消出國計畫，未來設計飛盤遊戲軟體，為國爭光。

錄取交大 資工系的詹秉諺，從小開始接觸飛盤、電腦，高中立定志向就是要就讀資工系，因爸爸是數學老師，成長過程中父親啟蒙他的理科思維，從小即具備邏輯推理能力，有不同解決問題的方法，高一時期即規劃思考3年後升大學的方向。

詹秉諺說，「丟飛盤」並沒有像「玩」起來那麼容易，飛盤比賽是將美式足球1對1防守概念結合，又有籃球賽的區域概念；目前除了網路盛行，防疫期間愈來愈多人宅在家上網打發時間，未來他想利用電腦專長，設計飛盤遊戲軟體，讓宅在家的民眾解悶，還可參加國際遊戲創作競賽，為國爭光。

校方表示，近年來推動1學生1平板，老師運用載具及各種應用軟體，進行行動數位教學，尤其這波新冠肺炎期間，更能快速、直接實施線上遠距教學，校內學生不受空間、時間的限制，線上有效掌握學習資訊。

(中時 )