新冠肺炎疫情持續發展，國人口罩需求都十分龐大，而健保藥局開始負責販售口罩之後，一直以來都非常辛苦，而今（10）日傳出有藥局因為提供商品數量有誤差，因此遭顧客要求「賠口罩」，該藥師為避免影響後面排隊的民眾，只好拿出自己的口罩作為賠償。

各健保藥局藥師都十分辛苦，除了要花時間分裝口罩之外，有時還要應付沒有買到口罩的人之負面情緒，而在9日傳出有240間藥局提出退出販賣口罩的要求，沒想到今日卻又發生讓人直搖頭的情況。

在新北市新莊區的一名藥師，因為9日時提供的商品數量出現誤差，所以該名客人認為藥師服務不周所以破口大罵，且在拿到短少的商品之後，仍用言語暴力脅迫藥師用口罩作為賠償。

而藥師為了不要讓正在排隊領取口罩的民眾受到影響，因此拿出自己的口罩作為賠償，但情緒受影響的藥師，接下來邊發口罩邊流淚，而事後立刻報警，也引起新北市長侯友宜的關注。

今日新北市府副秘書長朱惕之、衛生局長陳潤秋新莊中港派出所長方國慶到場慰問，市政府表示會協助處理後續事宜，其中包括相關法律程序，絕對不寬待妨礙藥師的民眾。

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(中時電子報)