防彈少年團9日晚上在官方推特發文，驚喜宣布要舉辦「線上演唱會」，並分享參與活動詳細訊息。(圖/ 摘自BTS防彈少年團官方推特)

先前傳出許多偶像歌手和團體的演唱會，因疫情關係紛紛喊停，連世界級天團BTS防彈少年團也不例外，在南韓當地4場演唱會取消外，北美洲巡迴也延期；但日前BTS卻給全球粉絲大禮，決定要在18、19日連2天辦線上演唱會。

防彈少年團9日晚上在官方推特發文，驚喜宣布要舉辦「線上演唱會」，並分享參與活動詳細訊息；原本防彈少年團分別在11、12、18和19日，4天要在首爾奧林匹克主競技場開唱，但因為新冠肺炎疫情影響，全部取消，而海外場次則延期。

不過，防彈少年團寵粉出名，不想讓粉絲們期待落空，決定於18、19日在官方YouTube頻道舉辦線上演唱會，讓大家不用出門也能追星，並表示會放映他們出道的心路歷程；目前官方推特僅透露演唱會開始時間，詳細觀看規定仍待官方公告。

線上演唱會消息一推出，全球粉絲都瘋狂，紛紛熱情轉推，各國粉絲還主動翻譯訊息，讓在地人都看得懂，相約一起線上追星。

(中時電子報)