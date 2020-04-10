肺炎疫情持續嚴峻，物資也十分搶手，新竹縣議會副議長王炳漢辦公室結合民力，準備3000多瓶乾洗手隨身瓶，贈送竹北市西區7所國中、小；新埔鎮公所支持第一線員警，轉贈15件醫療級防護衣、N95口罩給新埔警分局，以保護員警。
王炳漢表示，防疫準備工作十分重要，除了佩戴口罩之外，也須落實勤洗手，而康斯生技、宏富生技公司共同捐贈「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，也希望學生養成勤洗手的清潔習慣，一起做好防疫，並送給竹北市西區7所國中、國小，助師生防疫。
此外，新埔鎮公所為了保護第一線員警，鎮長林保祿將民間公司捐贈的15件醫療級防護衣、15個N95口罩，轉贈給新埔警分局，鎮公所表示，防護衣為最高等級，並有6層可重複使用，在使用完畢後，可以透過酒精消毒，並能再度使用，防護效力可達1000小時。警方也感謝新埔鎮公所協助，將與鎮公所一同齊心防疫。
(中時 )
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