自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆自強獅子會謝立功會長有感於新冠病毒疫情日趨嚴重，弱勢族群更需要加強防疫措施，於10日下午4點帶領獅子會的成員們到基隆市中正區中船路人安基金會基隆平安站來贈送微酸性電解次氯酸水給街友們，並宣導防菌液正確使用方法。

謝立功特別提醒街友們，防菌液主要用於環境消毒，應避免直接接觸皮膚。

謝立功表示，今天自強獅子會的成員們特別針對弱勢中的弱勢「街友族群」發送防菌液，是因為病毒侵襲是不分對象的，全民防疫要面面俱到，不錯放任何一個族群。

(中時 )