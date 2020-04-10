自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液 謝立功：防疫需面面俱到 18:192020/04/10 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真） 自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真） 自強獅子贈基隆街友防疫抗菌液，謝立功：防疫需面面俱到。（謝立功提供／吳康瑋基隆傳真） 基隆自強獅子會謝立功會長有感於新冠病毒疫情日趨嚴重，弱勢族群更需要加強防疫措施，於10日下午4點帶領獅子會的成員們到基隆市中正區中船路人安基金會基隆平安站來贈送微酸性電解次氯酸水給街友們，並宣導防菌液正確使用方法。 謝立功特別提醒街友們，防菌液主要用於環境消毒，應避免直接接觸皮膚。 謝立功表示，今天自強獅子會的成員們特別針對弱勢中的弱勢「街友族群」發送防菌液，是因為病毒侵襲是不分對象的，全民防疫要面面俱到，不錯放任何一個族群。 (中時 ) #防疫 #獅子會 #防菌 #基隆 #族群 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市防疫旅館招募流程「整棟有獨立出入口、願意公開名字」優先 12:362020/04/08 生活 神岡線上馬拉松兼顧防疫與公益 為前線防疫醫護備600份暖心餐盒 16:472020/04/08 體育 徐國勇 邀企業齊抗疫 04:102020/04/09 投資理財 高市防疫暖心運動 一棒接一棒 04:102020/04/09 地方新聞 疫情的「蒸相」 04:102020/04/09 時論廣場 中市府運用口罩意象巧思製圖 感謝防疫人員奉獻 17:222020/04/09 生活 股東會防疫指引2.0上路 04:102020/04/10 證券．權證 彰銀數位金融服務 居家防疫好幫手 04:102020/04/10 產業特刊 台商籲少說多做 遠離政治火坑 04:102020/04/10 政治要聞 近距離服務業加倍防疫 林智堅上門體驗 04:102020/04/10 地方新聞 生活熱門新聞 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 男人悲歌！日本AV片商全面停工 男優：未來3個月恐沒片看 - 生活 別把病毒帶回家！去超市這樣做 - 生活 北部酒店女公關確診 醫師笑回：這就是人性 - 生活 不是難言之隱！人渣文本4字曝疫調辛酸真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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