嘉義縣嘉太工業區一間工廠8日晚間發生工安意外，現場消防人員戴口罩搶救傷患。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

正逢新冠肺炎疫情嚴峻之際，第一線執行救護的消防人員風險增加，嘉義縣有基層消防員反映，目前口罩的配給量以救護件數計算，實際上根本不敷使用，像執行搶救、設備檢查等其他勤務，人員必須與民眾面對面，這時所佩戴的口罩都得「自籌」。嘉義縣消防局回應，每趟救護至少配發3個口罩，未聽聞有口罩不足的問題，強調目前分配的量都能因應疫情。

有消防人員指出，醫療機構靠刷健保卡，就能快速、精確地得知民眾的旅遊及接觸史等，但在執行救護勤務時，人員只能以「詢問方式」獲得TOCC等資訊，加上任務經常有不確定情形發生，可能隨時要替換新的口罩，此外，目前縣內規定所有機關須全面戴口罩上班，若以救護需求配給口罩，真的無法供應實際需求。

消防人員坦言，雖其他機關人員也須想辦法自己準備口罩，但消防單位口罩消耗量極大，盼能依實際執行面，計算口罩配送量。

縣消防局緊急救護科長蔡文祥表示，每次核撥口罩的量，係依各分隊救護件數計算，他們每天彙整前一天救護件數，將資料於上午10點前傳真到消防署，再由消防署進行核撥；目前各項宣導活動皆已停止，人員在執行如安檢、火災現場調查等勤務，消防局都有提供口罩給他們使用。

蔡文祥說，通常一般救護出動2人，原配給2個口罩，考量無法及時佩戴的民眾，每趟至少多配發1個，目前各項防疫物資都已做好管控，確保一線人員的裝備無虞，未來也會隨疫情發展做滾動式調整。

(中時 )