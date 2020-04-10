遠傳電信（4904）10日公佈3月自結合併營收63.40億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.61億元與7.25億元，單月每股稅後盈餘（EPS）0.22元。

累計前3個月合併營收193.89億元，累計合併EBITDA與稅後淨利分別為70.03億元與21.72億元，自結稅後EPS為0.67元。手機供應鏈受疫情影響出貨，連帶影響遠傳第一季總體營收表現，財測達成率為97％，EPS則超越財測目標，達成率為103％。

遠傳表示，行動通訊業務表現大致穩健，除了漫遊業務受疫情影響衰退，月租型用戶數與總用戶數維持正成長，數位轉型效益持續顯現，受惠於政府、大型企業合作案，3月份新經濟營收穩定成長，多項重要業務維持高成長，資通訊業務營收年成長幅度高達87％，其中資安營收較去年成長155％。

疫情期間，遠傳發揮5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安技術力，持續優化服務，協助客戶全方位防疫備戰，不僅力挺政府「口罩實名制2.0」政策，提供雲服務與網路架構技術，成為「隱藏版口罩國家隊」，「遠傳分享通」全新服務，包含一號多裝置語音話務、雲端總機、視訊會議等通訊功能，助攻企業快速達成彈性布署，

另外，為杜絕遠距辦公產生的資安風險，遠傳提供「3S網路安全」資安訂閱服務模式，可搭配「資安防疫加購包」，保障企業聯網主閘道安全、居家與分支據點受到同等級的資安保護。

除了協助企業防疫兼顧生產力，遠傳也響應新北市防疫計畫，提供friDay影音及friDay音樂各3,500組14天體驗序號給隔離檢疫者，讓居家隔離也能滿足娛樂需求，期望在全民防疫期間發揮關鍵價值，善盡企業社會責任。

(工商 )