台股收復萬點大關，但觀察歐洲3月中旬陸續實施封城措施，至目前觀察似乎略見成效，美國3月中下旬陸續針對16州下達禁制令，成效尚待觀察，目前透過大量篩檢並建議輕症者在家休養，至3月底觀察成效仍有限，美國新增確診人數仍在加速上升中，關注疫情後續變化，股市可能的反應。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，就基本面觀察，IMF下修全球GDP成長率，市場也陸續預期5G手機、電視需求下修，但股市已先行激烈反應獲利下修。就流動性來看，各國政府救市計畫持續推出，挹注各國股市走多氛圍，聯準會全方位政策落地，債市流動性得到緩解，4月9日再宣布2.3兆美元貸款計劃，持續維護流動性及違約風險，油價亦在OPEC協商契機下暫無再破底風險。台股短期在籌碼面及技術面具備反彈契機，然國際疫情不確性仍高，市場波動仍不低。

張亞瑋分析，4月上旬至中旬為是否開始進場佈局重要觀察時點，主要觀察3月中下旬歐洲實施封城或禁制令屆滿3週至1個月，觀察新增確診人數是否趨勢向下，及美國財報週及半導體龍頭法說是否利空出盡，還有屆時訂單能見度是否延續至5～6月。

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