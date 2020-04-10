受到疫情影響，餐飲業受重傷，經濟部商業司為了協助業者度過難關，將推補助上架外送平台，10日公布首波審核名單，uber eat及foodpanda等知名平台不見其中。

商業司說，兩家業者首波並未提出申請，不過這次公布5家審核通過的外送業者，並且答應抽成降至15％，希望提升餐飲業合作誘因。

(工商 )