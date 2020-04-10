商業司公布首波補助名單 2大外商業者不見影 18:462020/04/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情影響，餐飲業受重傷，經濟部商業司為了協助業者度過難關，將推補助上架外送平台，10日公布首波審核名單，uber eat及foodpanda等知名平台不見其中。 商業司說，兩家業者首波並未提出申請，不過這次公布5家審核通過的外送業者，並且答應抽成降至15％，希望提升餐飲業合作誘因。 (工商 ) #首波 #商業司 #補助 #名單 #不見 也許您會感興趣 推薦閱讀 松果購物協力零售業抗疫 單店最高補助百萬元 15:322020/04/06 財經 《興櫃股》松果購物啟動「中小企業單店百萬補助計畫」 16:142020/04/06 財經 LINE SPOT新增點餐外帶 首波上線店家近5百 14:352020/04/07 科技 首波填權息亮眼 近5成達陣 04:102020/04/08 證券．權證 買電動機車 宜縣府加碼補助 04:102020/04/08 地方新聞 協助社區防疫 中市提高社區修繕費用補助上限 17:432020/04/08 生活 機車業催買氣 促銷超前部署 04:102020/04/09 產業．科技 電動機車補助 18縣市到位 04:102020/04/10 產業．科技 首波藝文紓困 申請已破13億元 04:102020/04/10 生活新聞 紓困！勞動部公告增辦失業勞工子女就學補助 15:242020/04/10 生活 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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