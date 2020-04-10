投資台灣事務所10日召開審查會，會中通過騰升科技、智佳電子、品岳科技、仁親銅導體、永賀能源、泰安食品、豐盟企業、奇異科技、建昌食品、久誼公司及和迅生命科學等再11家中小企業擴大投資35億元。

根據統計，「中小企業加速投資行動方案」累積通過195家中小企業投資約869億元，帶來8,177個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動429家企業投資約9,455億元，預估創造7.87萬個本國就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。

(工商 )