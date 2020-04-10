中小企業持續投資台灣 11家共投資35億 18:432020/04/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資台灣事務所10日召開審查會，會中通過騰升科技、智佳電子、品岳科技、仁親銅導體、永賀能源、泰安食品、豐盟企業、奇異科技、建昌食品、久誼公司及和迅生命科學等再11家中小企業擴大投資35億元。 根據統計，「中小企業加速投資行動方案」累積通過195家中小企業投資約869億元，帶來8,177個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動429家企業投資約9,455億元，預估創造7.87萬個本國就業機會，後續尚有67家企業排隊待審。 (工商 ) #中小企業 #投資台灣 #家中小企業 #投資約 #本國 也許您會感興趣 推薦閱讀 松果購物協力零售業抗疫 單店最高補助百萬元 15:322020/04/06 財經 力挺企業抗疫 央行2,000億元活水信保基金優惠保證 20:132020/04/06 財經 力挺企業抗疫 央行2,000億活水 信保基金優惠保證 21:212020/04/06 財經 申貸頻故障 美中小企業煎熬 04:102020/04/08 全球財經 KPMG：疫情衝擊六成中小企業 04:102020/04/08 金融．稅務 遭疑對中小企業紓困不足 龔明鑫：3千億不夠可再加 16:552020/04/08 政治 香港推出1300億港元防疫抗疫基金 助中小企業 19:532020/04/08 兩岸 劉鶴：穩健貨幣政策要更加靈活 支持放貸中小企業 22:092020/04/08 財經 央行 2,000億 活水 信保專案啟動 04:092020/04/09 財經要聞 中小企業要拿1％利率若有困難 金管會願協助 10:342020/04/09 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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