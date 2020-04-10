周興哲（Eric）10日推出《小時候的我們》實體專輯，新歌〈我很快樂〉MV同日釋出，邀來李淳及孫可芳遠赴日本輕井澤拍攝MV，周興哲在拍攝對嘴畫面時真情流露，連拍二次都展現10秒落淚真功夫，哭到導演讚嘆「很驚喜、很厲害」；Eric說：「在拍攝時跟著歌曲演出，瞬間把我帶回創作時的感動，自然而然就流淚了。」

李淳與孫可芳在MV裡飾演一對感情走到盡頭的夫妻，男主角李淳為了挽回這段關係，特別帶著老婆、小孩回到當初求婚時的輕井澤，希望藉由舊地重遊讓感情升溫，不料旅程中的點點滴滴，只是更放大兩人生活上的歧異，最終遺憾地在感情萌芽的地方劃下婚姻休止符，MV尾聲，夫妻倆擁抱給予對方深切的祝福。

周興哲年初推出《小時候的我們》數位專輯，隨即席捲全亞洲各數位平台排行榜冠軍，然而受到新冠肺炎疫情影響，實體專輯延到昨天才上市；他日前抽空親赴工廠包裝CD、隨機在專輯上簽名，並且預先將在MV現場拍攝的拍立得照片，包入熱騰騰的實體專輯中，送給幸運歌迷一份驚喜；〈我很快樂〉MV已於周興哲YouTube官方頻道播出。

李淳（右）、孫可芳主演〈我很快樂〉MV。（星空飛騰提供）

周興哲10日推出《小時候的我們》實體專輯。（星空飛騰提供）

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