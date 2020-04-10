新竹科學園區廠商替海外出差員工尋覓檢疫居所，但屢屢遭受大樓居民抗議，只能另覓偏僻處獨棟透天。竹科管理局收到廠商需求，將原定要改建的單身宿舍清空，規畫出15間單身防疫宿舍，16天為期租金僅要3200元，目前已有廠商預定4間預計本月底入住。

竹科廠商員工出差全球跑，回台後要居家檢疫讓公司傷透腦筋，有廠商租用住宅大樓空間作為檢疫居所，卻遭其他居民強烈抗議，讓廠商不得不尋找鄉下的獨棟透天厝因應，但地處偏僻，吃飯是個大問題。

竹科管理局2月起收到不少廠商陳情，表示有需求卻又租不到空間，科管局於是緊急將準備改建的單身宿舍清空，提供廠商申請讓員工進駐。科管局介紹，該單身宿舍一共15個房間，有獨立衛浴、設備簡單，租期一次16天，租金僅需3200元。

不過便宜的租金代表著廠商須自負員工生活用品以及餐飲，甚至在交還時也得將空間消毒乾淨，至於垃圾將會集中清運，科管局與跟市政府談妥合作，市府會協助將垃圾帶走處理。科管局強調，宿舍並非旅館，並不像旅館有專門的人員提供服務，所以費用才會如此便宜。

隨著疫情升溫，廠商出差頻率大減，詢問度高的單身防疫宿舍僅有一家廠商確定4月底進駐4個房間，不過科管局認為未來疫情平穩後，廠商營運與出差恢復正常時，防疫宿舍需求還是會增加，為超前部屬，目前有幾家廠商正洽談租用中。

(中時 )