防疫期間警察難為，大量的居家檢疫民眾讓警察為居家檢疫通報案件疲於奔命，甚至空案率高，嚴重排擠民眾報案權益，加上績效評比、業務檢查依舊，工作量暴增難以專心投入額外的防疫工作。此外，警方因公碰觸疑似產染者的防疫假只能用個人慰休假而非公假，也讓基層員警大呼不公平。

疫情未息，居家檢疫人數也逐步累積，基層警察需額外陪同衛生局人員、村里幹事前往檢疫居所送防疫手機，卻又因為通報訊號不穩定，導致警察在處理居家檢疫通報案件時撲空連連，有部分縣市空案率高達93％，引起全台基層警察抱怨。

警察權益關懷協會副理事長高振修表示，雖然新竹市空案率較低，卻也讓基層員警疲於奔命，在無效案件嚴重排擠民眾報案權益之下，呼籲中央應與電信公司應安排對策，加強定位正確率。目前竹市警局想出因應之道，認為可請電信公司在短時間內累積居家檢疫民眾定位次數，取得中位數後才報案，如此正確率將大大提高。

高振修也呼籲開放警用小電腦使用通訊軟體與居家檢疫者聯繫，降低警方來回奔波時間精力，目前新北市已有分局開放使用，他建議應擴大全台辦理，減少面對面接觸平添染疫風險。

疫情期間最為基層詬病的就是績效評比、業務檢察依舊。高振修表示，除平日績效評、業務督導檢查之外，仍須承擔防疫工作，他認為中央應按照業務重要性暫緩並停止業務督考及績效評核，讓同仁能更專心投入在防疫工作。高振修透露，績效評比不喊停的原因在於功獎，若暫停評比就無獎金，不少長官為了考績硬要基層苦撐。

(中時 )