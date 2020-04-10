新冠肺炎疫情蔓延，國內許多產業都受到影響。然因為疫情，清潔、健康也受到重視！誠品生活文創平台expo舉辦的第九屆【肖年頭家夢想市集】場募集百件作品，除了沾水即可卸妝潔顏的乾式卸妝棉，還有洗手不乾澀的手工肥皂、攜手街角裁縫師的零廢棄時尚服飾、防水紙線編織帽等讓人眼睛一亮的創意作品。4/11起於誠品生活站前店K區中廣場展開，也首次推出「線上市集」，邀請您一同來體驗台灣創作力。

「赫茲風格」創新研發用清水就能卸妝的「赫茲布」。（誠品提供）

「順時中」全民口罩戴起來，但長時間配戴口罩宛如行動「口罩蒸籠」，溫度每升高一度，肌膚出油量就多10%。此次入選的台灣新創品牌「赫茲風格」，研發用清水沾濕就能卸妝、清爽解油膩的「赫茲布」，100%植物天絲棉含天然植萃，可生物分解友善環境。

防疫期間要勤洗手，expo推薦富含穀維素、維生素E的「手工糠皂」。（誠品提供）

防疫期間要勤洗手，以天然米糠製成的「手工糠皂」泡沫細緻，讓您雙手洗後不乾澀。守護環境善用咖啡渣，更採用可再回收種植的「種子紙」也有優惠。大稻埕老字號「大春煉皂」則以天然草本幫助您防疫，推出多款70週年紀念皂品，expo肖年頭家「線上市集」獨家限定優惠。

台灣高山茶「小蔣茶鋪」傳承四代製茶手藝、2019年榮獲「食品界米其林」iTQi比利時美食風味評鑑星級殊榮。（誠品提供）

誠品生活expo推薦南投契作高山茶的「小蔣茶鋪」，傳承四代製茶手藝、2019年榮獲「食品界米其林」iTQi比利時美食風味評鑑星級殊榮。除了在地好茶，台灣水果王國名不虛傳，文創品牌「果嶼」堅持初衷珍惜賣相不佳的歪果、生產過剩的果物，製成純天然果乾、果醬。

青年頭家創意十足，更堅持環保永續理念。台灣設計師品牌「Story Wear」關照地方媽媽、在地「街角裁縫師」，堅持100%採用二手衣物布料，設計出獨一無二又實穿的「零廢棄時尚」服飾；同樣講求資源循環再利用的「Busy Fingers」，使用公平交易回收線紗，以純手工Macramé技法創作台灣少有的波希米雅風格首飾、家飾；抱持天然環保理念的「阿曼尼手作」，則以防水紙線創作編織帽，更加輕盈透氣。

(中時電子報)