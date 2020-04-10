日本藝人PIKO太郎2016年推出PPAP歌曲風迷全球，今年再推出2020版洗手舞，由於歌曲相當洗腦，新竹市議會國民黨團議員引用該首歌曲，邀請議員們大跳洗手舞，搞笑動感的舞步希望紓緩民眾情緒，更提醒大家不能鬆懈防疫工作。

「內外夾弓大立腕」洗手口訣牢牢記在心中需要時間，市議會國民黨團議員拍攝的洗手舞，就是要提醒民眾如何正確洗手，保護自己與他人的安全。只是平常嚴肅的議員們忽然要跳輕鬆逗趣的舞步，讓民眾看了也瞪大眼睛，相當驚奇。

發起人同時也是國民黨團發言人黃美慧議員指出，國民黨團選擇這支洗腦神曲，正因為PIKO太郎獨特舞風與動作活潑，原本擔心同仁們會排斥，還好在議長許修睿、副議長余邦彥與黨團總召吳青山等幹部帶頭號召下，黨團議員配合度都很高，也非常有表演天分與潛力，拍攝過程非常順利，也難得展現國民黨團議員問政外的另一面。

「很好的經驗！」許修睿表示，議員們不擅常搞笑拍片，但為了防疫工作，黨團議員都願意放下身段「撩落去」，希望能以輕鬆的影片紓緩疫情延燒以來大家緊繃的神經。該支影片10日同時在國民黨團議員所有個人臉書及粉絲團同步上映，也邀請大家接力上傳影片，一起洗手運動顧健康。

(中時 )