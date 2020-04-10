為確保市政工作不受疫情影響，新竹市政府市務會議本周開始改以視訊方式進行，於府內外共10處同時連線，這也是市府首次透過視訊方式進行市務會議，讓原本齊聚在會議室中的局處主管，採分區或異地等遠端連線方式參與會議，以降低群聚傳染風險、確保市政不因疫情空轉。

市長林智堅表示，為維持市務正常運作，市府各局處及所屬機關持續進行防疫工作超前部署，已完成分區辦公、異地辦公整備計畫、居家辦公規畫，並啟動戶外洽公區，自4月7日起實施彈性上下班。

行政處長黃任瑋指出，自疫情升溫以來，行政處持續完備府內各局處單位的視訊硬體設備，也使用視訊設備，讓市府上下熟悉遠端連線的會議形式，力求將疫情對市政運作的影響降到最低。

「寧可百忙一場，也不要派上用場。」林智堅表示，市府團隊一直用最嚴謹的態度面對防疫工作，為了確保市政持續推動，降低特定空間群聚感染的風險，未來將會更普遍地實施視訊會議，目前包含市長室晨會、市務會議皆已採用視訊方式進行，並持續滾動調整，更多公務會議將陸續改以視訊舉行。

林智堅也提醒，倘因公務需求召開遠端視訊會議，所使用的資通系統不應使用具資通安全疑慮的產品，應以國內產品及共同供應契約所列品項為優先，防疫同時也要為資訊安全把關。

(中時 )