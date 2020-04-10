為強化攤商與顧客的防疫意識，新竹市政府上月成立防疫關懷宣導隊，針對賣場、市集發動至少3波全面性宣導，宣導隊近日也進入竹市12處公有市場、公有市集、夜市等查訪宣導，舉牌並用大聲公提醒攤商落實全面佩戴口罩，以及民眾購物應保持適當社交距離，避免人潮擁擠群聚。

疫情升溫，考量到市場、賣場、夜市等地人流較多，竹市府要求攤商營業時務必全程佩戴口罩。市府產業發展處並派出防疫宣導隊進入全市各賣場，呼籲攤商口罩請戴好，並與顧客保持適當社交距離，讓攤商放心作生意、讓民眾買的安心，振興消費經濟。

市府表示，由於不少夜市與市場都有自治會，民眾也相當關注疫情動態，自主性相當高，甚至竹蓮市場還主動邀請市府前往協助宣導，幾次宣導下來，觀察到夜市人潮大幅降低，民眾也已百分之百戴上口罩。

另外，市府向經濟部爭取提供公有市場及夜市、市集承租人配售口罩作業，竹市自3月12日起已完成3波公有市場攤商配售口罩作業，前3波配售口罩皆已順利發放，迄今共計配售約2萬6500片口罩，14日至19日將啟動第4波市場攤商口罩配售，預計再配售9000片口罩。

產業發展處長張力可表示，本次仍同樣開放攤商購買營業一周的量，依每攤商每周實際營業日數計算購買量，每周營業6日的市場可購買6片，每周營業2日的夜市、市集可購買2片，一片5元，配售對象約1900人。

(中時 )