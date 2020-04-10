大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）指責民進黨政府攻擊抹黑陸方與在陸台企、編織謊言、惡言挑釁、製造矛盾對立等話語，引起陸委會反擊，「對於國台辦屢次卸責謾罵，口不擇言，大陸委員會予以嚴正駁斥並表達高度遺憾。」

陸委會指出，值此全球受到中國大陸疫情擴散影響，各國政府全力防疫減災之際，陸方不思反省，且一昧卸責，並在國際社會矮化打壓我方。同時，國台辦更一面高喊「兩岸一家親」、「命運共同體」美麗口號，一面卻不斷口出惡言、扭曲分化、挑動爭議、詆毀臺灣。

陸委會正告北京當局，疫情當前，應該真心為民眾健康福祉設想，克制叫罵壓迫的口水紛爭，停止製造兩岸緊張關係，方是黎民之福。

陸委會強調，我政府與民間通力合作應對疫情，防疫成效不單台灣民意高度支持，在國際間也普獲肯定，在行有餘力之處也能展現人道，奉獻協助國際社會。

對於因為湖北武漢封城造成我方民眾滯留，陸委會表示，政府秉持防疫優先及弱勢優先等原則與陸方協商，更為了確保接返任務順利執行，一再低調避免政治干擾，自2月3日至3月31日陸續自湖北接返975人。

陸委會表示，國台辦昧於事實，錯誤引導我政府無法解決攸關民眾利益福祉的問題，也一再利用我民眾滯留受災情事抹黑汙衊我方，這種操弄負面宣傳的作法，無法真正解決問題。

陸委會表示，陸方若無視兩岸互動應止息紛爭，繼續一意孤行、攻擊謾罵，只會在疫情蔓延的鴻溝上再加深兩岸隔閡，終至兩岸漸行漸遠。「我們再次奉勸陸方，疫情未止，應以蒼生為念，為兩岸關係長遠發展，應三思而行。」

(中時 )