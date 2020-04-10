料羅村民宅牆壁的「消滅朱毛漢奸」，在金門也已難得一見。（李金生攝）

金湖鎮長陳文顧關注戰地記憶，決定盡快展開修復和保存工作。（李金生攝）

新頭村紅磚古厝的「完成國民革命」精神標語，屋主陸炳仁回憶早年當做為憲兵隊部。（李金生攝）

新頭村民宅牆壁上的「實行三民主義」精神標語。（李金生攝）

金門遍布全島的反共、精神標語，是戰地軍民烙心的共同回憶，也是兩岸大時代的歷史紀錄。轄區涵蓋太武山軍事核心地帶的金湖鎮公所下鄉展開調查和修復計畫，期待這些「牆壁上的金門」特色資源，為當地觀光翻開精采的人文篇章。

金湖鎮長陳文顧指出，早期從大陸轉進金門的國軍，大量借住民宅做為指揮駐所，牆壁到處可見反共和精神標語，見證當年「軍民一家」、「同島一命」的戰地史實。1992年解嚴約束軍管以後，不少因為屋宅圯壞和陸續遭到破壞，而逐漸從聚落消失。金湖鎮轄內估計尚有50處以上，在維護戰地記憶和歷史文物的原則下，亟待及早展開維護和保存工作。

目前，鎮公所將新頭村「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」、「軍民團結消滅朱毛」、「軍民一家」、山外村「獨立作戰，自力更生，堅持到底，死裡求生」、「消滅朱毛」、以及尚義三角柱等多處反共、精神標語，列為首批重點維護目標，希望在徵求屋宇所有人同意下，盡快雇工進行實質作業。

金湖鎮公所以最近完成修復的夏興村「毋忘在莒」精神標語，透過網路傳播很快成為背包客走尋和打卡的景點為例，評估這些走過烽火歲月，遺留在民宅、營舍牆壁和坑道內外的戰地文字，絕對是金門最具特色的地景之一，與海岸反登陸軌條砦，以及消失殆盡的反空降樁，同樣都是重要的觀光資源。

縣府觀光處去年主辦「2019金門老兵召集令」吸引數千人攜家帶眷重返英雄島，曾經陪伴他們戍守據點的標語，帶給大家無盡的回憶。金湖鎮公所期待這些十分金門的戰地史蹟，在鄉親的共同關注下，獲得更多的尊重和維護。

(中時 )