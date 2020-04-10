台南市水利局結合專業團隊，加速山坡地土地查定分類。（台南市水利局提供／劉秀芬攝）

台南市山坡地範圍約有8萬2800公頃，為避免山坡地因人為不當開發，宜林地作農牧使用超限利用而致災，市府水利局加速山坡地土地查定分類，也讓民眾方便申請農業經營需求，或遭逢天災時申請農損補助有法可據。

水利局為落實土地管理兼具維護農民權益，自成為直轄市承接中央查定作業後，陸續已完成635筆查定作業，為加速作業，2015年委託專業團隊辦理山坡地可利用限度查定工作計畫，利用圖資蒐集及專業分析，截至去年12月底止，已完成台南市山坡地轄區3259筆土地查定，面積達4206公頃。

水利局表示，以往土地查定必須經過鑑界及由查定人員現場量測判定，耗時、費力，現向內政部申請高解析度網格數值地形模型成果資料，結合專業團隊地理資訊系統等軟體逐筆進行數值分析，再對有疑慮土地進行現場勘查及土壤深度鑽探，大幅增加查定作業之執行效率及降低人力成本。

台南市山坡地範圍達8萬2800公頃，遍及白河、東山、柳營、六甲、官田、大內、山上、新化、關廟、龍崎、左鎮、玉井、南化、楠西14個行政轄區，經查定為宜農牧地占69％，宜林地占18％，餘13％為非農業使用之土地不屬查定範圍。

未來水利局將持續與專業團隊合作，積極推動完成暫未編定土地查定分類，以達到土利合理利用、維護農民權益及水土資源維護之國土保育目標。

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