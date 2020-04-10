新冠肺炎在大陸爆發後蔓延全球，根據研究顯示，最早傳染給人類的病毒已變異成3種不同，但密切相關的類型。據英國《 Metro 》引述劍橋大學的研究分析顯示，其中從最原始A型變異而來的B型，成了大陸最常見類型。

英國《 Metro 》引述劍橋大學的研究分析顯示，最早傳染給人類的病毒已變異成3種不同，但密切相關的類型。（圖／Metro）

研究指出，最早從蝙蝠透過中間宿主穿山甲傳染到人類身上的A型病毒在大陸其實並不是最常見的類型，反而是從A型變異而來的B型，在聖誕期間就已經開始傳播，另外，美國和澳洲的疫情則以A型為主，有2/3的美國患者是A型，但大多是西岸病例。東岸的紐約則非如此。

報導稱，根據福斯特博士（Dr Peter Forster）和研究團隊發現，英國大多是B型，病患檢測樣本中有3/4是B型。瑞士、德國、法國、比利時和荷蘭也以B型為多；至於另一個病毒變異是C型，C型從B型演變而來，透過新加坡，傳播到歐洲。

研究團隊指出，造成這波疫情的冠狀病毒正式名稱為SARS-CoV-2。科學家認為SARS-CoV-2為了適應人類不同的免疫系統，持續不斷變異。佛斯特的團隊經過同儕審查的研究之前，僅追蹤全球160名病患，包括不少歐美的首批確診病例，利用研究史前人類遷徙足跡的方法來追蹤SARS-CoV-2病毒傳播。

透過擴大樣本數後的最新研究顯示，B型在歐洲傳播速度更快，31個瑞士病患的樣本中，有30個是B型。此外，另外2項基因研究顯示，美國紐約疫情是從歐洲傳播而來，並顯示2月中病毒就開始傳染，比紐約市首宗確診病例早好幾週。佛斯特也表示，研究人員對於B型如何取代它的前輩A型成為大陸最常見的病毒型態，目前還未有頭緒，不過，相信再持續的研究下終會找出解答。

(中時電子報)