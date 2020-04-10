金馬影后楊貴媚在Netflix電影《虎尾》中與男星李鴻其搭檔飾演母子，聊到家人，她分享最近因為新冠肺炎疫情嚴重，大家都待在家裡，變得更多人一起吃飯，親人、愛人相處的時間也更多更緊密，她還開玩笑說：「生育率反而會變高，也有可能離婚率提高。」

疫情之下，楊貴媚生活中最大的影響，是無法帶她生病中風的母親到戶外走走，現在只能開車載母親出門，看車窗逛街當成「Window Shopping」；至於工作方面，楊坦承影響不大，有新片剛殺青，「拍戲工作人員都會戴口罩，現在大家都很小心。」

楊貴媚還補充說，9日碰到一個做跨國生意的女孩，專賣品牌廚具，因疫情現只得待在台灣，「消極來想是工作該怎麼辦？但往好處想，她碰上疫情留在台灣，反而待在家裡，以前上班很少陪家人，現在反而會發現家人間感情的新大陸，未必不是好事。」

聊到世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞批評台灣的時事題，楊貴媚認為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中講得很好，「有空批評我們，應該請譚來台灣學習一下，我認為疫情間大家要互相包容。」還忍不住念了一下說：「WHO在幹嘛！」同時誇讚台灣防疫成績國際上有目共睹。電影《虎尾》已於Netflix上線。

(中時 )