六福村內動物萌態可掬。（六福村提供／莊旻靜新竹傳真）

六福村主題遊樂園近日推出「動物派對」限定優惠，即日起至5月底，只要有動物名即可享520元優惠，也可欣賞猩猩互相抓背、長臂猿大秀攀爬特技等，鄰近的六福莊也推出10周年加碼，入住樓中樓房只要8888元。

六福村主題遊樂園腹地遼闊，總面積達100公頃，園區內包含美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮，以及園區內各類明星動物齊聚的非洲部落等主題區，既可玩遊樂設施，也可欣賞動物生態。

六福村內動物均各有名字，例如長臂猿「蛋蛋」因為喜歡被保育員碰觸而得名，蛋蛋的妻子就叫蛋嫂，而紅毛猩猩「安安」則是因為叫聲像在打招呼，而即日起，遊客名字內若有動物相關，例如姓氏朱、楊、馬、侯、牟、汪等諧音，或是名字與動物同音，像是洋（羊）、賀(鶴)、陸(鹿)、項(象)、瑜(魚)、賀(鶴)、珠(豬)、雀(鵲)、欣(猩)、隆(龍)等，即日起至5月31日止，凡是符合動物名條件，並於購票時出示身分證或健保卡認證，立即享有520元入園優惠。

與六福村鄰近的六福莊今年恰逢10周年慶，打造「2020動物派對住房專案」，即日起至5月31日止，透過官網、電話訂房，入住肯亞藍天樓中樓客房一晚，2人成行只要8,888元，不用再額外加1成服務費，案內容包含美味早餐2客、動物派對造型套餐2客、六福村主題遊樂園入園手環2位外，還有全台獨有動物體驗二選一，可選擇「狐猴及狐獴雙體驗」或「草原歷險」。

(中時 )