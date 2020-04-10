為避免群聚感染，許多企業行號已啟動員工分組、異地辦公或在家上班的機制，位於新竹科學園區出入口的新竹老爺酒店推出「爺就是要五星辦公室」日租專案，每人每日1200元，讓租用者能安心辦公。

新竹老爺酒店特規畫每日上午8時至下午7時，出租雅緻客房作為個人獨立辦公室，還提供元氣簡式早餐為上班族補充一整天的活力，此外，五星辦公室也免費提供Wifi、瓶裝水、咖啡包、茶包、小餅乾，工作忙碌之餘還可解饞。

為免排擠住宿客，新竹老爺酒店將日租專案房間與客房分層，分流不同客群。此專案上周才推出，業者接獲10幾通詢問電話，目前已有一組正式日租，每日上午前來辦公，傍晚就下班回家。

對於前來租用專案的上班族，新竹老爺酒店提供相關消費優惠，部分餐廳提供優惠價或是套餐形式餐點，辦公累了還可以優惠價格預訂肩頸按摩30分鐘，讓在五星辦公室辦公的民眾舒服拚經濟。

(中時 )