大陸客戶加速復工、工作天數恢復正常，加上國際品牌商於防疫期間對個人清潔防護用品的包材積極下單，永裕（1323）3月營收3.1億元，月增41.57％，年成長2.36％，創歷年同期單月新高。

分析師認為，伴隨兩岸防疫、電商需求持續增溫，永裕在高端品的訂單動能續強，並受惠個人清潔防護用品的包材出貨增加，第一季毛利率有機會超越上季，帶動獲利向上，創歷年同期新高。

永裕主營民生必需品的包材容器，較不受此波疫情的影響，又財務結構穩健，配合不斷開發新品，後續業績將可逐漸回溫，維穩向上。去年EPS 3.18元，董事會決議分派現金1.6元，現金殖利率逾5％。

永裕表示，短線或因疫情影響業績表現，但後續應仍可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費商機。浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃因應市場需求，硬體、製程往增建增設方向配置修整，預計啟用投產的時程將延緩至2021年第二季，強化長期利基。

尤其，全球健康、防疫作戰持續，永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，也增設動物疫苗品容器產線，順利進入量產，鎖定產業龍頭廠商深耕，並新增含藥級日化容器系列及劑型開發，後續料可注入高端生技包材的行銷能量。

(工商 )