新冠肺炎疫情肆虐，全球防疫大作戰，國際合作成顯學中，由生技中心、經濟部生醫推動小組、駐泰國台北經濟文化辦事處，10日舉辦首場「台泰合作防疫線上論壇」，邀請台灣和泰國產官學研界的專業人士與衛生主管機關，共同探討台、泰未來合作防疫的模式。

生技中心涂醒哲董事長表示，對抗新冠肺炎（COVID-19）「台灣模式」的防疫經驗近日成為全球熱議的焦點，目前台灣也積極與世界各國進一步洽談藥物、疫苗等防疫物資的技術合作，全面加入世界隊聯手抗疫。

涂醒哲指出，此次的臺泰防疫論壇只是拋磚引玉、與各國展開合作防疫的開端，未來會廣邀全球參與，由各國輪流主辦，並成為常態性召開的防疫交流分享會。

他認為，臺灣不應該只提供口罩給友邦或國際上有需要的國家，更要提供防疫資訊、防疫經驗，也可以共同合作開發診斷試劑、治療藥物和疫苗，讓國際上知道臺灣很願意跟全世界合作、與全球接軌，這是幫助自己的國家，也幫助其他的國家，在醫療衛生、防疫領域是最有機會實現地球村理想的區塊，沒有人能自身事外。

駐泰國代表處童振源大使表示，目前全世界將近一半處於封鎖狀態，高達數十億人行動受限。台灣目前是很幸運的，2003年SARS疫情重創臺灣，讓臺灣體認到疫情管控、加強檢疫隔離是防止疫情擴散的重點。台灣超前部屬讓疫情對我們日常生活影響相對較小。儘管目前確診病例數量仍有增加（到現在為止仍低於400例），但絕大部分來自海外入境者，且這些患者已迅速檢測出並接受適當治療。日前蔡英文總統清楚更宣示，「Taiwan can help、Taiwan is helping」，面對全球遭受疫情所苦的國家，臺灣不會坐視，一定會基於人道主義，盡力協助各國，包括提供口罩、呼吸器、防護衣等醫療資源。

目前泰國在口罩供應上仍然十分缺乏，此外也希望將合作防疫的陣線往生產快篩檢驗試劑、疫苗、治療藥物開發等方面推進。期望藉由這次「台泰合作防疫線上論壇」，讓雙方未來有更多的交流，透過生技醫療產業合作平台，就產業面、投資面及技術合作等領域建立更緊密的實質關係。

(工商 )