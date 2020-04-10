漢來美食（1268）受新冠病毒疫情衝擊，3月營收1.4億元、年減51.76％，第一季整體業績約8.4億元、年減18.52％，為近5季新低。

因應疫情，漢來美食積極推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路，並努力經營常客。

漢來美食早自一月下旬就展開所有可以彌補營收缺口的規畫，包括所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵，也快馬加鞭的趕工研發，可望在六月以前全面舖貨上架。

漢來美食旗下各餐廳在推出外賣便當，從一月底推出至今已邁入4.0版本，主廚們不斷修改、調整及變換菜式，甚至設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。

漢來美食原本是以經營餐廳為主的連鎖餐飲集團，但也因為擁有著雄厚的廚師及研發資源，因此，在此時正好能發揮優勢，用最快的速度開發出各種外帶、外賣的即食商品，並且積極開拓電商及實體銷售通路，預計自五月份起即可陸續上架。

針對母親節和端午節，漢來美食也已做好所有優惠的外賣合菜及粽子禮盒的準備，漢來美食有信心能夠戰勝這場戰役，並且為企業開創出更寬廣的道路。

(工商 )