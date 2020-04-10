外界質疑政府紓困融資放款太慢，只達紓困融資7,000億元的1％、74億元，行政院政務委員龔明鑫今天下午在行政院紓困記者會表示，千億保方案已核准101億元，加上公股銀行自辦方案已核貸333.8億元，共計434.8億元。千億保已收件400億元，預估再過數周就會突破千億元，絕大多數案件七、八天核貸完成，絕對沒有延誤情況。 龔明鑫表示，從3月16日到昨天為止，四周時間已受理戶數3,125戶，金額是452億，已核准921戶，金額是101億元左右。

龔明鑫表示，政府現在都在觀察核貸數，如是舊貸展延部分，90％在八天就能核貸完成，如果營運資金，因不是舊貸展延時間會長一點，約七、八天可核貸完成，現在核貸數為101億元，總計千億保中已受理452億元，還有350多億還在審，相信下周的今天一定會再增加100億元，估計數周後應該會突破千億的申請。

除千億保方案外，龔明鑫也說，公股銀行自辦方案，企業戶已核准1,380戶，個人戶已核准903戶，總計核貸是333.8億元。

(工商 )