日本《日刊SPA!》雜誌是許多美容院的最愛，最新一期內容中由資深服飾專家MB氏撰寫的專欄指出，因新冠疫情在家工作人口增多，卻因缺乏運動與吃飲食習慣不當而肥胖的情形正增加。他提出五項建議，提醒讀者防疫不忘維持健康體態。

日本《日刊SPA!》雜誌是許多美容院的最愛。（取材自網路）

一，不穿得過於舒適。穿著較為合身的服裝，肚子一稍為突出、鈕扣一扣不上，都使人容易意識到自己體型變化，反之寬鬆的衣服容易使人鬆懈、失去緊張感，因此不建議一整天在家中穿著睡衣、或是過於舒適寬鬆的服裝，甚至可以穿著稍合身的褲子，也維持工作動力。

二，不要邊吃邊做事。在家中工作時，一邊吃著巧克力或是洋芋片的人應該不少。「邊吃邊做事」通常填滿不了滿足感，於是不知不覺中一直不停在吃，必須要意識並加以控制。並避免高糖份飲料，建議喝水、茶、黑咖啡或是豆奶。

因應疫情在家工作者增多，隨之帶來意外煩惱。（示意圖。來源：こうまる/写真AC）

三，深蹲鍛鍊肌肉。在家運動，深蹲是簡單而有效方式。鍛鍊肌肉的同時也促進代謝，15次深蹲做3組，視自己狀況一周內做數次即可。但注意姿勢正確，尤其腰部不要前傾或後傾，手位置固定於頭部後方。雖有人擔心「腿會變粗」，其實只要不過度並不用擔心。

四，照鏡子看全身。不少男性不太細看鏡子中的自己，尤其很多單身男性甚至家中沒有全身鏡。看全身鏡中的自己有助於意識身形維持，自己胖了或瘦了一目了然。全身鏡在網上售價並不高，建議添購。

五，站著工作。數據顯示，每天站著工作三小時，運動量相當於一年跑10趟全程馬拉松。在家中站著的機大幅減少，直接引導至肥胖。近年流行可自由調整高度的「升降桌」（Standing Desk），蘋果執行長庫克（Tim Cook）也是升降桌愛用者，他曾表示久坐是「新癌症」。一日只需站著工作2至3小時，同時有效提升工作效能。近來不少日本民眾添購升降桌，並在推特上開心發文展示。

(中時 )