新冠病毒肆虐，影響國內民眾生活與經濟活動，專家指出，對抗疫病首要就是「勤洗手」；立委何志偉聯合了來自臺灣頭到臺灣尾共7位立法委員，仿效韓國少男團體「防彈少年團」，組成了「防疫中年團」拍攝影片，期望以又唱又跳的方式加深印象，讓民眾牢記如何正確地洗手。
「防疫中年團」成員包括台北市的何志偉、屏東鍾佳濱、新北市板橋羅致政、高雄趙天麟、嘉義蔡易餘、新北永和江永昌以及來自基隆的蔡適應，分別在立院示範洗手。
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(中時電子報)
新冠病毒肆虐，影響國內民眾生活與經濟活動，專家指出，對抗疫病首要就是「勤洗手」；立委何志偉聯合了來自臺灣頭到臺灣尾共7位立法委員，仿效韓國少男團體「防彈少年團」，組成了「防疫中年團」拍攝影片，期望以又唱又跳的方式加深印象，讓民眾牢記如何正確地洗手。
「防疫中年團」成員包括台北市的何志偉、屏東鍾佳濱、新北市板橋羅致政、高雄趙天麟、嘉義蔡易餘、新北永和江永昌以及來自基隆的蔡適應，分別在立院示範洗手。
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