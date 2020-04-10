前立委羅淑蕾2017年參加旅行團到加拿大旅遊，事後被同團蔡姓女子抱怨她集合不準時、臨時更改行程，質疑她「耍大牌」。羅不僅開記者會喊冤，還提告向蔡女求償200萬元、登報道歉，台北地院今判羅敗訴，可上訴。

蔡女當時爆料指出，她們10人和羅淑蕾及其朋友21人併團，羅仗著人數多，又有「前立委」身分加持，行程都得照他們來，第4天加拿大阿岡湖獨木舟行程，就因為他們覺得危險不願意坐，直接取消，第9天波士頓鴨子船，也因為羅等人集合不準時，害其他人等到晚上快9點才吃晚餐。

羅淑蕾開記者會澄清，指他們當場看到有人從獨木舟摔下水，附近又沒有救生員，覺得很危險，才要求導遊換行程，也從未讓其他團員等待，沒有耍大牌。羅並認為名譽受損，向台北地檢署提告誹謗，另向北院提告求償200萬元並登報道歉。

刑事部分，檢察官認為蔡女抱怨行程受影響，沒有貶損字眼，依罪證不足處分蔡女不起訴。

民事部分，北院法官認為，縱使蔡女言論有誤會、過度聯想、推論引申、偏頗等情形，但主觀上有相當理由確信所述內容為真，並非憑空捏造，「耍大牌」等評論則是根據當時認知的事實，衍伸出的意見表達，尚未逾越合理評論範疇，遂判她免賠。

(中時 )