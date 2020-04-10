近日，大陸海底撈復工後宣布漲價，引起討論，10日，海底撈火鍋官方微博發佈公告稱，海底撈門店此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益，對此深感抱歉，自即時起，大陸內地門店菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。

(旺報 )