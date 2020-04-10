大陸海底撈不漲價了！價格即時起恢復到停業前標準 19:092020/04/10 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日，大陸海底撈復工後宣布漲價，引起討論，10日，海底撈火鍋官方微博發佈公告稱，海底撈門店此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益，對此深感抱歉，自即時起，大陸內地門店菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。 (旺報 ) #海底 #漲價 #大陸 #標準 #即時 也許您會感興趣 推薦閱讀 海底撈復工後漲價？ 發言人證實 10:512020/04/06 兩岸 安心即時上工計畫4月中下旬啟動 部分工時勞工最多可額外月領1萬2640元 19:292020/04/06 生活 海底撈大陸門市恢復內用 加價6％份量卻減少 22:332020/04/06 財經 兩岸不見血戰場 打假誰怕誰 01:292020/04/07 焦點新聞 輿論戰疫 兩岸網紅隔空對嗆 01:302020/04/07 兩岸要聞 LINE SPOT新增點餐外帶 首波上線店家近5百 14:352020/04/07 科技 桃園熱門景點即時影像 5月增人潮警示燈號 18:542020/04/07 生活 標檢局抽驗行動電源 買之前先看看 12:542020/04/08 財經 《國際產業》亞洲連網量能近到頂 谷歌准用台美海底光纖電纜 10:172020/04/09 財經 陸現報復性漲價 名店帳單嚇死人 04:092020/04/10 焦點新聞 兩岸熱門新聞 全球最快 陸製新冠疫苗進入2期臨床試驗 - 兩岸 陸國台辦再批民進黨政府 陸委會警告：兩岸關係只會漸行漸遠 - 兩岸 學校何時開學？鍾南山：達到2個條件就該復學 - 時政 紐約疫情從哪來？美專家追查病毒基因重大發現 - 兩岸 獨家〉今共機上午繞台 美艦下午即通台海 陸艦伴隨監控 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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