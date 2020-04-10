大陸中國工程院院士鍾南山在與韓國防疫專家網路交流直播時表示，關於學校復學要有2個條件，一是本地發病減到很少，二是外來輸入控制得很好。就大陸來，具體時間不好說，但現在情況看來應該不會太久，例如可能是4月底左右的時間。

據《央視新聞》報導，大陸駐韓大使邢海明今日邀請鍾南山與韓國防疫專家李鐘求教授線上交流並進行網路直播。在談及學校何時可以恢復上課時，鍾南山說，依個人看法，一是看本地區發病是否減到很少了，這個大陸已經快做到了；第二要看外來輸入控制的情況，假如外來輸入基本上控制的也不錯的話，就應該復學了。

就大陸現況而言，鍾南山表示，復學「具體時間不好說，但我覺得應該不太長了，比如說四月底左右的時間。不能永遠不開學，這個病是不可能剷除得一乾二淨的，沒有造成大規模的爆發，就行了。」

鍾南山指出，新冠病毒感染不看人種的，它沒有任何種族的差別。在這樣的情況下，被感染，要進行治療、隔離，完全應該同等對待，不存在有任何種族歧視。

鍾南山還表示，風險肯定是存在的，但風險不等於是現實。特別是從剛發生疫情而且疫情發展較快的國家地區來的人，往往傳染性會比較高。只要採取嚴格監控、追蹤，一旦發現就隔離，同時對他接觸的人進行嚴密觀察。這樣情況下，就算傳染幾個人，也不會造成爆發。

鍾南山說，未來肯定陸續還有外來輸入，特別是大城市，要想完全清零是不現實的，除非跟世界完全隔絕，只要把它控制在較低水準就可以了。

(中時電子報)