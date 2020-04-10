因應新冠肺炎疫情，南投縣衛生局、警察局、建設處10日前往南投市黃昏市場聯合宣導，發現仍有少數攤商沒戴口罩，當下勸導並要求戴上口罩；衛生局表示，若因沒戴口罩影響食品衛生，依食品安全衛生管理法規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，切勿心存僥倖。

南投防疫宣導隊，在5月2日前將在縣內黃昏市場、夜市、觀光景點等9個人潮易聚集處，進行15場次防疫安全社交距離宣導。

此次宣導由衛生局食品科長謝伶華率隊，衛生局、警察局、建設處人員手持立牌、擴音器，提醒民眾保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交安全距離，在人潮密集處應戴上口罩提升自我防護能力，降低社區感染的風險。

衛生局人員要求攤商配戴口罩，同時針對即食食品依產品屬性覆蓋或遮蔽，並暫停試吃活動，避免攤商或民眾飛沫噴濺，影響食品安全衛生，另沒有口罩的攤商，宣導人員也立即給予口罩並指導如何正確配戴口罩。

謝伶華表示，攤商要做好個人健康管理，如有身體不適，應停止食品相關作業，尤其口罩在餐飲業主要用於避免口沫飛濺，並無規定一定要戴外科口罩，布、紙材質等能阻隔口沫的口罩皆可，請食品攤商務必戴上。

(中時 )