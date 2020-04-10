高雄市獅湖國小校長楊光明10日上午才在市府教育審議委員會中，從市長韓國瑜手中接獲教育審議會委員聘書，卻在下午被同仁發現昏倒在學校浴室，立即將他送醫，經過搶救後下午3點多宣告不治，享年62歲，教育局長吳榕峯得知消息後也感到相當惋惜。

47年次的楊光明，身體健康，曾為台東師專手球隊員，畢業後分發高雄，教學資歷豐富，曾任多所國小校長，早上還出席市府教育審議會委員，卻在下午2時10分被學校同仁發現昏倒於浴室，緊急送至高雄榮總後，依然回天乏術，校方人員部份，目前已經在學諮中心啟動輔導機制。

楊光明待人熱誠和藹，曾在明德國小、後勁國小、獅湖國小擔任校長，總計17年校長資歷，辦學經驗豐富，並榮獲102年度教育部校長領導卓越獎、104年高雄市特殊優良教師108年度服務滿40年資深優良教師，更是高雄中小學校長協會第10屆理事長、國民小學行政支持團隊總督導、國小校長遴選委員。

吳榕峯表示，楊校長為人謙和，治校有方，去年為校長協會理事長，用心於校長們的辦學分享與熱情激勵！今天上午才從市長手中接獲教育審議會委員聘書，參與會議發言中肯，令人欽佩。本市痛失一位好校長，令人悲傷與惋惜。

(中時 )