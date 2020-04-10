要求平台降抽成踢到鐵板。經濟部今天公布餐飲業上架外送平台首波入選業者名單，共有cutaway等5家入選，都同意將抽成比例從原本25％至35％，降到15％。不過市占合計約8成的foodpanda、Uber兩大外送龍頭卻都沒申請，業者坦言它們抽成趴數高，還不願降低，呼籲還是要團結在一起。

面對新冠肺炎疫情，經濟部補助未曾使用過的餐飲業者上架外送平台，彌補實體店面業績損失。共要補助每家1.5萬元、1.1萬家。經濟部本月開始受理外送平台業者提推廣計畫審核，首波今日(10日)截止，17家申請共有5家入選。分別為cutaway、有無外送、foodomo、樂排及全球快遞。裡面3家為本土，2家為本土與外資合作業者。

這5家都表示願組成外送國家隊，協助台灣餐飲業者度過難關。因此針對此補助計畫，都提出免上架費及降低抽成費用降至15％優惠方案。

商業司舉例，餐飲業若選擇cutaway，1.5萬補助扣除上架、行銷費9千元外，還有運費6000元補貼，以高單價客群一趟150元配送費計算，可補助40趟配送費。若選擇全球快遞，可免費200趟配。

但是首波入選5家業者，在消費者眼中確實是比較陌生的。對於foodpanda、Uber兩大品牌為何未入選？商業司長李鎂說，是因這兩家沒來申請，後續還有第二、三波審核名單公布，還可能會來參加。

對近期有名嘴批評這項餐飲上架補助是圖利外送平台，李鎂則是嚴正聲明。強調錢並沒有先撥給平台業者，是要經過餐廳確認平台有提供服務，給予同意書，外送平台才能來申請補助款，因此補助都是在餐飲業者身上。

f、U牌兩家外送未加入，對餐飲業者協助效果恐打折？台灣連鎖加盟促進會理事長李日東直指，他們抽成趴數實在太高，可能獨佔市場不願意參加。但仍希望它們一起來參與，再次呼籲大家團結在一起。

(中時 )