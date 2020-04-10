絕處逢生！新冠疫情重挫航空業，所幸貨運撐腰，華航3月營運表現比市場預期好，營收達82.62億元，約為去年同期的60.04％，算是守住「及格」關卡， 其中貨運收入高達50.65億元，是客運收入24.87億元的2倍，帶進一定程度現金流。

新冠肺炎衝擊旅遊市場，全球各國都開始邊境管制，航班數驟減，華航也在今天宣布原訂6月開航的清邁、宿霧，將「二度改期」至10月才開航。

華航第1季累計營收323.72億元，年減20％，受傷程度相對較輕，最主要就是靠18架貨機助攻，主因是客機都沒得飛，過往靠客機機艙載貨的空間也沒了，只好靠全客機載貨，這讓貨機艙位搶翻天，市場運價一日三市，華航更是賺到荷包滿滿。

華航主管透露，現在市場好到貨機一降落在桃園機場，各家貨攬人員幾乎是全員待命，趕著把貨推上飛機，一分一秒都不願意耽擱，華航更是「一組機師還沒下飛機，另一組就在旁待命」，完全不耽擱任何時間，要把貨機效益發揮到極致。

航空業者表示，新冠肺炎打趴旅遊市場，沒有旅客、貨機又不夠多，下一步就只好把客機當貨機去送貨，成本自然變貴，但這對缺乏現金流的航空公司，是求生之道，否則以客運運能幾乎低於1成、機場變成「停機場」，航空業真的撐不下去。

相較起來，長榮航僅5架全貨機，在營運上也比較吃虧，3月貨運營收26.9億元、客運營收26.31億元，加上長榮航太等其他收入，合計67.86億元，年減54％。

(中時 )