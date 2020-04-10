苗栗縣政府與台電公司苗栗區營業處合作，首創全國成立「再生能源聯合辦公室－電栗站」，10日舉行揭牌啟用儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府與台電公司苗栗區營業處合作，首創全國成立「再生能源聯合辦公室－電栗站」，10日舉行揭牌啟用儀式，透過縣府人力駐點、簡化行政程序及台電技術支援，讓申設民眾享有單一窗口服務，最少可縮短18個工作天，免除舟車勞頓，提升再生能源產電效益。

經濟部能源局推動第2期「太陽光電2年推動計畫」，自今年元旦起，依據修正後的《再生能源發展條例》，將未滿2MW的再生能源發電設備認定權限，委託地方政府辦理，並支援地方政府擴充人力及提供訓練。苗栗縣為提升再生能源發電量及縮短行政程序，與台電苗栗區營業處合作成立聯合辦公室。

工商處長黃智群表示，再生能源辦公室是縣府派員駐點在台電苗栗區營業處，透過單一窗口行政作業，省去申設民眾往返2地的車程，並縮短文件往返時間，原本申設程序要耗時半年到1年，現在可縮短18個工作天，申請人還能就近向台電諮詢，解決申請問題提升產電效能。

10日上午由經濟部能源局副局長李君禮、苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、台電公司副總經理王耀庭、苗栗區營業處長胡忠興及多名縣議員等人揭牌，共同見證苗縣力拚綠電經濟的決心。

縣長徐耀昌表示，苗縣除了推動太陽光電裝置、中風力發電機組，全國第一座離岸海洋風場也在苗栗，目前有22座，總裝置容量為128MW，去年底已正式商轉；第二座海能離岸風場63座風力發電機組，總裝置容量為378MW，預計明年底設置完成，屆時全縣風力發電裝置總量將可達646MW，逐步實現能源轉型、環境永續發展的目標。

(中時 )