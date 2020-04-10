嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍（右）表示，義竹賽鴿笭凝聚各村居民間的情感，邀請大家到現場體驗百年的鴿笭文化活動。（張毓翎攝）

受疫情影響，嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季取消開籠儀式，不過，各賽程照常舉行，今年還首度增加木笭尺寸，鴿笭揹著9.4吋的木笭，搶奪「鴿笭王」的頭銜，難度變高，也讓賽事更精彩，10日義竹鄉長黃阿家、縣議員黃金茂及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人特別前來觀賽。

鴿笭文化季是義竹重要的文化資產，當地人憂心因人口外流，農村樂趣逐漸式微，嘉義縣文化基金會為延續發揚文化，補助義竹鴿笭文化發展協會31萬，用在鴿笭維修等費用，此外，去年縣長翁章梁為鼓勵更多村民參與鴿笭活動，允諾協助鴿笭協會傳承這項無形資產。

陳尚雍表示，今年村民參加踴躍，公笭賽制共有8村參與，採積分賽，時間內得分最高者就能奪下冠軍寶座，揹著木笭的鴿子飛上天時，會發出「嗡嗡」聲響，因此，從4月初開始，鄉內不論陸空，將持續1個月熱鬧滾滾，

陳尚雍說，義竹賽鴿笭凝聚各村居民間的情感，也讓地方人情味更濃厚，邀請大家到現場體驗百年的鴿笭文化活動，比賽詳情公布臉書粉絲專頁「嘉義縣文化基金會」。

(中時 )