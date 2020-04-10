太景*-KY（4157）因大陸醫保降價、新冠冠肺炎疫情風暴就醫困難和台灣未出貨下，自結三月營收23萬元，年減83.4％；累計第一季營收合計332萬元，年衰退率27％。董事長黃國龍認為，隨著醫療體系回復運作後，銷售便能恢復正常。

另外，太景開發的「奈諾沙星」是以治療社區型肺炎為主，此次雖有被列入《武漢協和醫院處置2019新型冠狀病毒感染策略及說明》，但社區型肺炎的用藥需求還是遠高於新冠肺炎，受惠的程度遠不及被衝擊的程度。

太景指出，新冠肺炎確實具極大健康威脅，目前在中國大陸已有8萬多人確診，但相較於社區型肺炎的全年齡發生率為平均每萬人約29.8～221人，其治療需求卻是大幅少於社區型肺炎。

黃國龍表示，首季營收未如預期，主要是中國大陸於元月起採用新的醫保價，因此，銷售數量為去年同期2.6倍、銷售金額也同時增加，但無法呈現等比例的增長。

其次，疫情衝擊門診就醫人數，未達醫保以價換量的預期銷售。由於「奈諾沙星口服膠囊」是偏門診的用藥，但許多醫院管控門診流量導致就醫人數大幅萎縮，甚或病人因交通嚴格管制而無法外出就醫；醫療體系相關學術活動無法正常舉辦也影響藥品推廣。

再則，台灣經銷商文德於去年十月增加庫存、一次性出貨後，第一季尚在消化庫存、並未進貨，四月即會恢復正常採購。不過，文德對醫院端的第一季銷售量年增率成長88.8％，顯示奈諾沙星已逐漸打開台灣用藥市場。

(工商 )