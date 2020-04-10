國際IDM大廠意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出一款新D類音訊放大器晶片。新產品FDA901的半導體設計融合了日本主要汽車音訊設備和資訊通訊設備製造商Alps Alpine（阿爾卑斯阿爾派株式會社）世界領先的音訊設計專業知識，透過整合高效能D類放大器與意法半導體高音質的AB類放大器，促進多功能高保真汽車音響系統的研發。

FDA901的特點是殘留雜訊低、失真小，其採用反饋技術，頻率回應平直，而且EMI干擾低，可最大限度降低音訊訊號丟失率，使音訊輸出非常純淨。FDA901是一款兼具卓越音質與高保真創新功能的D類音訊放大器IC，其擁有一系列自我診斷、揚聲器電流及阻抗即時測量、揚聲器缺陷修正等先進功能，其中，揚聲器的電流和阻抗是下一代汽車音響市場診斷設備功能需要考量的重要參數。

阿爾卑斯阿爾派聲音設計部的聲音測量師Yuukihiro Kobori表示，「阿爾派多年來與ST緊密合作，交流許多聲學相關的知識。我們很高興ST的音訊放大器IC能夠與本公司的汽車音訊技術和業務共同成長，而我們與意法半導體合作設計的D類音訊放大器IC可提升整個汽車音響產業的音質水準，同時推動Alps Alpine研發最高水準之汽車音響的目標。」

意法半導體FDA901先將採用於阿爾派2020年上半年推出的39款「ALL New BigX series」後裝汽車導航系統中，接著會將拓展至多家主要汽車製造商。

意法半導體汽車與離散元件產品部汽車資訊娛樂事業部總經理Luca Celant表示，「在汽車音響中，放大器IC是對音質影響很大的關鍵元件。透過合作研發AB類音訊放大器，我們與Alps Alpine的工程設計團隊建立了緊密的合作關係。新D類音訊放大器代表著我們的合作又進入了另一個里程碑，並樹立音訊性能的新標杆。」

(工商 )