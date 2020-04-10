美國聯準會（Fed）推出2.3兆美元救助計劃，使得美元指數承壓貶值，推升人民幣匯價，人民幣在岸價10日收盤大升逾200個基點。人民幣兌美元在岸價10日收報7.0359，較9日4時30分收報7.059，升231個基點；較9日晚間11時30分收報7.044，升81個基點。

香港信報報導，人民幣兌美元中間價10日報7.0354，較9日7.0536，升182個基點。10日中間價較9日下午4時30分收報7.059，升236個基點，較9日晚間11時30分收報7.044，升86個基點。

(工商 )

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