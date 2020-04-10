FPGA廠賽靈思（Xilinx, Inc.，NASDAQ：XLNX）今日宣布任命Brice Hill為公司執行副總裁暨財務長（CFO），即刻生效。Hill 將全面負責賽靈思的財務管理工作。同時，作為執行管理團隊的重要成員，他將為公司轉型為靈活應變的平台公司和持續成長貢獻自己豐厚的財務專業知識與領導才能。

賽靈思表示，現年53歲的Hill是一位資深技術主管，在財務管理、併購、全球營運和戰略方面擁有超過30年的豐富經驗。他在Intel任職25年後加入賽靈思，最近在該公司擔任的是Intel技術、系統及核心工程事業部財務長暨營運長，負責管理公司製造、研發和產品工程營運方面的所有財務工作。

在此之前，Hill擔任的是負責戰略暨業務部門財務的Intel公司副總裁，負責業務部門包括資料中心、個人電腦（PC）及物聯網。Hill更早期還曾在Intel公司產能策略、桌上型電腦與晶片組，以及資料中心等部門擔任資深財務管理職務。

(工商 )