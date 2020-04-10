疫情衝擊 王品集團Q1營收年減近3成 19:142020/04/10 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王品（2727）3月營收7.63億元、月減3.14％、年減43.19％，累計前3月營收29.59億元、年減29.75％。 王品集團台灣事業群因強化經營體質策略奏效，加上第一季受惠春節連假、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，首季營收仍有23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83％。而王品大陸事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間和延後開業日期，首季營業額5.7億元、年減67.84％。 (工商 ) #安心 #王品 #王品集團 #月營收 #加持 也許您會感興趣 推薦閱讀 現代汽車推「We Care安心」專案 放心賞車安心購車 15:292020/04/06 生活 《業績-光電》逐漸復工 GIS-KY3月營收月增63.4％ 07:452020/04/07 財經 《業績-其他》jpp-KY3月營收雙增 Q1仍年減4.76％ 11:252020/04/07 財經 《業績-電子零件》騰輝-KY3月營收4.97億元 創單月歷史新高 14:332020/04/07 財經 投入防疫產品市場 南六3月營收年增24.42％ 17:432020/04/08 生活 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 股市短波－3月營收 岱宇7.69億 創新高 04:102020/04/10 證券．權證 股市短波－3月營收 旭然5,321萬 創次高 04:102020/04/10 證券．權證 大陸疫情趨緩 雅茗-KY3月營收月增92.31% 16:102020/04/10 財經 《熱門族群》元山、動力-KY3月營收 大步寫雙升 17:222020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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