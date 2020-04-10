王品（2727）3月營收7.63億元、月減3.14％、年減43.19％，累計前3月營收29.59億元、年減29.75％。

王品集團台灣事業群因強化經營體質策略奏效，加上第一季受惠春節連假、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，首季營收仍有23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83％。而王品大陸事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間和延後開業日期，首季營業額5.7億元、年減67.84％。

(工商 )