自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）今日公布3月合併營收，卻呈現兩樣情。其中，巨大受到歐洲各國因疫情衝擊紛紛封城影響，造成3月營收明顯下滑二成；反觀美利達，卻在電動自行車出口大幅成長近五成帶動下，3月營收逆勢成長3.85％。

巨大集團今日公布3月合併營收46.16億元，年減20.02％；第一季合併營收133.21億元，季減15.45％、年減8.99％，這也是巨大近10季以來、季營收首度衰退。

巨大集團表示，自3月開始，隨著新冠肺炎疫情迅速在歐美國家擴散，許多國家開始實施封城，要求民眾不要上街，包括義大利、西班牙等國家的大多數商店也都暫停營業，大大衝擊歐洲自行車零售市場，造成捷安特歐洲公司3月份銷售明顯下滑；捷安特美國公司仍有不錯的銷售表現。

至於亞洲市場，除捷安特中國公司呈現微幅減少外，捷安特台灣公司、日本公司及韓國公司，首季整體銷售都有成長。

美利達集團3月在電動自行車銷售台數年增48％加持下，合併營收為19億元，月增3.25％、年增3.85％。不過，美利達第一季電動自行車銷售台數雖然大增57％，仍不敵大陸廠區因疫情延緩復工、銷售動能下滑影響，集團合併營收52.60億元，年減5.67％。

美利達表示，在疫情影響下，大陸內銷市場1、2月銷售量均呈現衰退；不過，自3月起，銷售量似有回溫跡象、年增8％。

(工商 )