南庄警方10日前往南庄觀光重鎮「桂花巷」進行防疫宣導。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

南庄警方10日前往南庄觀光重鎮「桂花巷」進行防疫宣導。（頭份警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎疫情日趨嚴重，頭份警分局南庄分駐所所長陳昱升、警員邱炳翰與縣議員楊文昌、南庄鄉公所、衛生所及桂花巷商圈發展協會等，10日上午共同至南庄觀光重鎮桂花巷進行防疫宣導，印製標語提醒民眾於公眾場所應戴口罩、勤洗手，注意保持室外社交安全距離1公尺。

南庄地區為苗栗縣觀光重鎮，人潮聚集之地，為建立民眾正確防疫觀念，警方與南庄鄉公所、衛生所及桂花巷商圈發展協會等單位，今日上午10點到12點特地前往商圈進行防疫宣導。

頭份警分局表示，因應商圈假日人潮眾多，為有效管控人潮及監控潛在傳染可能，經與桂花巷商圈發展協會協調後，協會研議導入科技監控設備，控管進入人數及進入商圈遊客體溫，展現防疫超前部署，共同守護南庄居民及遊客健康。

頭份警分局長邱紹雄表示，南庄桂花巷為熱門觀光景點，假日人潮、車潮不斷，警方將持續加強交通疏導外，也落實宣導防疫作為、社交距離注意事項等，呼籲全民共同遵守，維護你我的健康。

(中時 )