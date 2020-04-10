全聯有線電視公司深耕地方，10日將透過新北市政府好日子愛心大平台捐贈防疫基金20萬元，由新北市教育局長張明文代表受贈，經費全數用於採購防疫洗手乳、漂白水，發放給三重、蘆洲及八里區24所國小，充實學校防疫物資。

凱擘大寬頻旗下全聯有線電視，深耕新北市三重、蘆洲及八里地區，長期嘉惠地方學子，10日在二重國小舉行捐贈儀式，小朋友們跳起可愛的洗手舞，贏得現場來賓熱烈掌聲。

全聯有線電視龔邦泰總經理表示，秉持社會企業責任、在地服務的回饋理念，並響應『新北市好日子愛心大平台』，在疫情嚴峻時期，特別捐贈20萬元經費採購補充學校防疫物資。

教育局長張明文表示，全聯有線電視透過新北市好日子愛心大平台捐贈防疫基金，落實企業社會責任的執行力令人感佩。捐贈的款項將全數用於購買防疫物資如漂白水、洗手乳等，提供新北市三重、蘆洲及八里各區共24所國小使用，共同為孩子健康努力。

二重國小也宣導「校園新禮貌運動：防疫150、友愛0距離」，請學生室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離、教學環境保持通風、定期用稀釋過後的漂白水清潔消毒學童經常接觸的物品表面及進行拖地消毒做到「環境勤消毒」，共同對抗無形的病毒確保學童身體健康。

(中時 )