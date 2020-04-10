立委高虹安質疑7600萬片口罩不見了，經濟部長沈榮津今天在行政院會說明時表示，已生產徵用的口罩有數種用途，政院會在討論後向外界報告，民眾可以放心；另針對口罩寄海外發生當機，沈榮津也對外致歉。

沈榮津說，貿易局昨天在處理口罩寄給國外二等親親戚，因貿易局跟其它系統介接上有點問題，讓大家耽誤時間，他要向國人致歉，經濟部沒有處理好。

另外，對於外界關切政府徵用口罩流向，沈榮津也說， 政府過去從每天生產188萬片，提高到現在每天日產量1500萬片， 經濟部是負責口罩生產，分配方面是由衛福部指揮中心統一分配，據了解，口罩交到指揮中心後，會有幾個流向，一是給第一線的醫護人員、警消等公務使用，還有一部分會給產業界及傳統市場，甚至也開放國人購買，最後也會留一些，針對萬一疫情有狀況時，可緊急應變的保命口罩， 可說樣態非常多，牽涉到許多部會。

沈榮津表示，相關問題都會在政院裡討論，等討論之後再跟外界報告，請大家放心。

(中時 )