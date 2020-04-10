新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，美國疫情嚴重，確診人數居世界首位。但香港01新聞網10日引據美媒報導說，川普總統因擔心自己的連任前景，希望在5月1日前「解封」國家，重啟經濟活動。

《華盛頓郵報》10日報導，川普政府正在推動5月重新開放美國大部分地區。這引起了公衛專家和經濟學家的憂慮，擔心如果在真正消滅病毒之前恢復居民的正常生活，那麼新冠疫情可能會捲土重來。

報導引述知情人士透露，川普私下尋求在5月1日之前恢復商業活動的策略。知情人士稱，在與外部顧問的電話交談中，川普甚至提出，希望在本月底之前重開美國大部分地區，屆時聯邦政府有關避免社交聚會和在家工作的建議將到期。

美國將在11月舉行大選。而知情人士稱，川普經常關注失業率和股市數據，抱怨這些數據正在損害他的執政和連任前景。

《華盛頓郵報》9日在另一篇報導中提到，據4名知情人士透露，川普準備最快本周宣布成立第二個規模較小的抗疫特別工作組，專門應對新冠病毒帶來的經濟影響，重點是幫助美國經濟。

一位高級行政官員說，這個工作組將由私營部門和政府高級官員組成，包括白宮幕僚長梅多斯、財長穆努欽和白宮經濟顧問庫德洛。兩名政府高級官員說，梅多斯可能會領導這個工作組。

(中時 )